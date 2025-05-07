Depremde 83 kişinin öldüğü Selam Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Selam Apartmanı'ndaki 83 kişinin ölümüne ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, başka dosyadan tutuklu sanık S.O. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Sanık S.O, Selam Apartmanı'nda kendi hazırladığı statik projenin uygulanmadığını iddia ederek, "Başka bir proje uygulanmış. Ben 35 yıldır Kahramanmaraş'ta statik proje yapıyorum. Beni bir kez olsun inşaata çağırmadılar. Çünkü buranın fenni mesulü ben değilim, sadece statik proje müellifiyim. Bu yapıdaki uygulama benim projemle uzaktan yakından alakalı değil." dedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep ederken, müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar S.O, E.G. ve A.Ö'nün, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.