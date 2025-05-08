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        Kahramanmaraş'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Kahramanmaraş'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:10
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        Kahramanmaraş'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Kahramanmaraş'ta başladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi görüyor.

        Tanıtım günlerinde, bakanlıkların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 40'tan fazla kurum ve kuruluş stant açtı.

        Fuarda görevliler, gençlere kariyer planlaması, girişimcilik ve devlet destekleri hakkında bilgi veriyor.

        AA standı da fuarda ilgi gördü. Standı ziyaret eden katılımcılar, kurumun yayınlarını inceledi ve AA'da kariyer olanaklarına dair bilgi aldı.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA standını ziyaretinde yaptığı açıklamada, fuarın, gençlere devletin sunduğu imkanları en etkili biçimde tanıttığını belirtti.

        Depremin ardından düzenlenen bu tür etkinliklerin şehre moral sağladığını vurgulayan Ünlüer, şöyle konuştu:

        "Gençlerimizin ilgilendiği alanlar hakkında doğrudan bilgi alması çok kıymetli. Depremin ardından Kahramanmaraş her alanda ayağa kalkıyor. Çünkü deprem, toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Bu nedenle sağlık, gençlik, teknoloji ve sanat gibi alanları kapsayan tanıtımlar büyük önem taşıyor. Devletimizin hizmetleri, bu stantlarda gençlerimize anlatılıyor. Bu tür etkinlikler, şehrimizin daha hızlı toparlanmasına vesile oluyor."

        İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da etkinliğin ilk gününde 4 binden fazla öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz, devletimizin farklı kurumlarının teşviklerini tanıma fırsatı buluyor. Geleceğe dair planlamalar yapabilecekleri birçok konuyu öğreniyorlar ve güncel imkanlardan haberdar oluyorlar. Bizler de kendi alanlarımızda gençlere rehberlik ettik." dedi.

        Fuar yarın sona erecek.

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