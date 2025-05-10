Kahramanmaraş'ta tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, Tekir Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonette bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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