Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları süratle tamamladıktan sonra burada edinilen tecrübeyi, birikimi başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.

TOKİ Başkanlığı öncülüğünde kardeş ülke Azerbaycan ile yürütülen proje kapsamında Azerbaycan Mahallesi'nin inşa edildiğini ve Türkiye'ye örnek olacak bir şehircilik eserinin yükselişine şahit olunduğunu dile getiren Kurum, proje kapsamında 2 bin 995 konut, dükkan ve ofisin inşasının hızla devam ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, "Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta yaşadığımız o kara günde derin yaralar aldı, ama dizlerinin üstüne çökmedi. O günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Kahramanmaraş'ı ve diğer 10 şehrimizi ayağa kaldırmak için geceyi gündüze kattık." dedi.

Deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor. Biliyorsunuz teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık ve buradan ilan ediyorum; inşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 250 bininci konutumuzun teslimini de yapacağız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bugün deprem bölgesi bir şantiyeye dönüştüyse, yenilenen her sokakta çocuklar geleceğe umutla bakıyorsa, bu önce milletimizin duaları, ardından da devletimizin gayretleri sayesinde olmuştur. Şu anda Maraş'ın ve diğer 10 ilimizin her yerinde kurumlarımızla, milletvekillerimizle, başkanlarımızla, teşkilatımızla bu gönül seferberliğine devam ediyoruz."

Kahramanmaraş'ta yapılacak konutların tamamının inşasına başlandığını belirten Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde hayatın başladığını, yıl sonuna kadar da kentte 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini söyledi.