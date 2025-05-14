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        Kahramanmaraş'ta usulsüz çakar kullanan sürücüye ve sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira ceza

        –Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan araç sürücüsü ve otomobil sahibine 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:31
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        Kahramanmaraş'ta usulsüz çakar kullanan sürücüye ve sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira ceza
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        –Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan araç sürücüsü ve otomobil sahibine 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        İlçe trafik ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan sürücüsü H.S'ye ve otomobilin ruhsat sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira para cezası uyguladı.

        Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konularak, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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