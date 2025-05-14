Kahramanmaraş'ta usulsüz çakar kullanan sürücüye ve sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira ceza

İlçe trafik ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan sürücüsü H.S'ye ve otomobilin ruhsat sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira para cezası uyguladı.

–Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan araç sürücüsü ve otomobil sahibine 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

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