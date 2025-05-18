Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Şarkıcı Emre Aydın, Kahramanmaraş'ta konser verdi

        Kahramanmaraş'ta, şarkıcı Emre Aydın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:44 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Emre Aydın, Kahramanmaraş'ta konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta, şarkıcı Emre Aydın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Gençlik Günleri ve Şöleni" ekinlikleri Milli İrade Meydanı’ndaki Emre Aydın konseriyle devam etti.

        Etkinlikte, Basketbol 1. Ligi'ne yükselen KİPAŞ İstiklal Basketbol Takımı sahneye çıkarak sevincini konsere gelen vatandaşlarla paylaştı.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kurulan KİPAŞ İstiklal Basketbol Takımı'nın üst lige çıkmasının kente moral olduğunu söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de başarısından dolayı basketbol takımını tebrik etti.

        Konuşmaların ardından sahne alan şarkıcı Emre Aydın, genç yaştaki müzikseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kahramanmaraş Kongr...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kahramanmaraş Kongr...
        Fatih Erbakan: Öcalan'ı ana karada da Ankara'da da istemiyoruz
        Fatih Erbakan: Öcalan'ı ana karada da Ankara'da da istemiyoruz
        Torpille şaka yaparken 92 hektar ormanı yakana 10 yıla kadar hapis istemi
        Torpille şaka yaparken 92 hektar ormanı yakana 10 yıla kadar hapis istemi
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
        Hemşire çift hastanede ve evde hayatı paylaşıyor
        Hemşire çift hastanede ve evde hayatı paylaşıyor