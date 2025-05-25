Off-road tutkunları Elbistan'da deprem şehitleri için yarıştı

–Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Elbistan Off-Road Şenlikleri, deprem şehitleri anısına gerçekleştirildi.

Elbistan Kaymakamlığı, Elbistan Belediyesinin destekleriyle Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Kulübünce (ELOFF) tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen 38 off-road kulübüne ait 84 araçla yapıldı.

Şenlik, ilçe merkezindeki Şehit Kürşat Sert Spor Salonu yanında hazırlanan zorlu parkurda gerçekleştirildi.

Başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda seyirci, pilotların zorlu mücadelesine tanıklık etmek için pist çevresinde yerini aldı.

Yarışların startı, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün yer aldığı off-road araçlarıyla verildi.

Şenlik, araçların motor gücünü baz alan S1, S2, S3, S4 ve S5 klasmanlarında gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan yarışlar, dereceye girenlere ödüllerinin ve kupalarının verilmesiyle sona erdi.