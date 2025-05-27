Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin öğrencileri Çerkez mutfağını tanıdı

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çerkez yemekleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin öğrencileri Çerkez mutfağını tanıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çerkez yemekleri yaptı.

        Üniversitenin uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Çerkez yemekleri hakkında bilgi aldı.

        Atölye çalışmasında öğrenciler, "Hüzün Aş Olunca" yemek kitabının yazarı Ayça Yolkolu Öksüz ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş Çerkez yemeklerinden "hugguri", "ape yeşek tatlısı" ve "litsu libje" yaptı.

        KİÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Erşahan, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilere geleneksel Çerkez yemeklerini ve kültürünü yakından tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

        Öğrencilerin her kültürün yemeğini tanımasının önemli olduğuna değinen Erşahan, “Asırlık tarifleri önemsiyoruz. Çerkez kültürü ve yemekleri de önemli bir yer tutmakta. Bu yemekleri öğrencilerimize öğretmek istedik” diye konuştu.

        Yemek yazarı Ayça Yolkolu Öksüz da Çerkez yemeğinin hikayesinin ve kimliği olduğunu ifade etti.

        Çerkez kültürünü öğrencilere tanıtmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Öksuz, Çerkez mutfağında unutulmaya yüz tutmuş yemek ve lezzetleri gün yüzüne çıkartmaya çalıştığına değindi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi'nde yaşam yeniden başladı
        6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi'nde yaşam yeniden başladı
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Nesine 2. Lig'e yükselen İstiklalspor, bu başarıyı depremde kaybettikleri f...
        Nesine 2. Lig'e yükselen İstiklalspor, bu başarıyı depremde kaybettikleri f...
        Kahramanmaraş'ta 3 binden fazla köy tipi afet evinin anahtarı AFAD'a teslim...
        Kahramanmaraş'ta 3 binden fazla köy tipi afet evinin anahtarı AFAD'a teslim...
        15 yıllık diyaliz tedavisi organ nakliyle sona erdi
        15 yıllık diyaliz tedavisi organ nakliyle sona erdi
        Kahramanmaraş protokolü, İstiklalspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutla...
        Kahramanmaraş protokolü, İstiklalspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutla...