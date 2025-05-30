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        Kahramanmaraş'ta ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:19
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        Kahramanmaraş'ta ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        M.K. (23), Selimiye Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle kardeşi Ö.A.K'ye (16) tabancayla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ö.A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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