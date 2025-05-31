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        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Kahramanmaraş'ta anıldı

        Kahramanmaraş Platformu, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılında etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:44
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        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Kahramanmaraş'ta anıldı
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        Kahramanmaraş Platformu, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılında etkinlik düzenledi.

        Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen grup, dev Türk bayrağı ile "Mavi Marmara Ümmetin Onurudur" yazılı pankart açtı.

        Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, 2010 yılında İsrail tarafından Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye uluslararası sularda saldırıda bulunulduğunu hatırlattı.

        Saldırının üzerinden 15 yıl geçtiğini belirten Bülbül, şunları kaydetti:

        "Terörist İsrail, insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırarak 9 kardeşimizi şehit etti, bir kardeşimiz de 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit oldu. 56 insani yardım gönüllüsü de ağır bir şekilde yaralandı. Geçen sene de yine Mavi Marmara'nın yıl dönümünde Gazze'deki Mavi Marmara anıtı bombardıman ile yıkılmıştı. Birkaç gün önce de İHH İnsani Yardım Vakfının Gazze'de yardım projelerinde çalışan 5 personeli, işgalci İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit oldu, 2 personeli de ağır yaralandı. Mazlum Gazze halkına canı pahasına her gün yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini dahi hedef alan bu alçak saldırıyı lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Terörist İsrail şunu iyi bilmeli ki bu saldırılar, bizleri özgür Gazze, özgür Kudüs ve özgür Filistin davamızdan bir adım dahi olsun geri attıramaz."

        Bülbül, dünyanın iki yıla yakın süredir tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğine dikkati çekerek, bu saldırılarda tüm dünyanın gözleri önünde yaklaşık 60 bin kişinin öldürüldüğünü ve 125 bin kişinin yaralandığını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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