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        Depremde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokla ilgili davanın görülmesine devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:02
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        Depremde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokla ilgili davanın görülmesine devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanık Metin B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklardan Özcan Çakmak, savunmasında binanın altında yer alan bazı banka şubelerine ilişkin belgelerin geciktiğini belirterek "Sanki tek kusurlu bizlermişiz gibi bir algı oluşturulmakta. 28 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Mesut Başkır ise sağlık sorunları nedeniyle geniş savunma yapamayacağını belirtti. Başkır, binanın alt katında görev yapan banka personellerine asma katın doldurulup doldurulmadığının sorulmasını talep etti.

        Müşteki avukatlarından Kemal Yavuz ise dosyaya giren Nisan 2025 tarihli bilirkişi raporuna dikkati çekerek "Bu bilirkişi raporunda, müteahhitlerin, teknik uygulamacıların, statik proje müellifinin, banka şubesinin ve bir kafenin sorumlu olduğu açıkça anlaşılmaktadır." diye konuştu.

        Yavuz, sanıkların savunmalarında depremin şiddetini gerekçe gösterdiğini belirterek "Bölgedeki gecekondular bile ayakta dururken Penta Park ayakta kalamamış, ilk 5 saniyede, ilk 17 saniyede 2 blokun yıkıldığı bir vakadır. Dolayısıyla, sanıkların bu şekildeki savunmaları, kendilerini kurtarmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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