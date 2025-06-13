Depremde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokla ilgili davanın görülmesine devam edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanık Metin B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Özcan Çakmak, savunmasında binanın altında yer alan bazı banka şubelerine ilişkin belgelerin geciktiğini belirterek "Sanki tek kusurlu bizlermişiz gibi bir algı oluşturulmakta. 28 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mesut Başkır ise sağlık sorunları nedeniyle geniş savunma yapamayacağını belirtti. Başkır, binanın alt katında görev yapan banka personellerine asma katın doldurulup doldurulmadığının sorulmasını talep etti.

Müşteki avukatlarından Kemal Yavuz ise dosyaya giren Nisan 2025 tarihli bilirkişi raporuna dikkati çekerek "Bu bilirkişi raporunda, müteahhitlerin, teknik uygulamacıların, statik proje müellifinin, banka şubesinin ve bir kafenin sorumlu olduğu açıkça anlaşılmaktadır." diye konuştu.