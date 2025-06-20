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        Kahramanmaraş'ta bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:09
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        Kahramanmaraş'ta bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

        Elmalar Mahallesi'nde Ahmet Çolak'a ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yangın önce çiftlik evine ardından anız ve otluk alana sıçradı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 1000 dönüm anız ve otluk alan da zarar gördü.

        Bu arada, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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