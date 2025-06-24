Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmalarında delinen doğal gaz borusundan sızan gazdan 7 kişi etkilendi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde alt yapı çalışması sırasında delinen doğal gaz borusundan sızan gazdan 7 kişi etkilendi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde alt yapı çalışması sırasında delinen doğal gaz borusundan sızan gazdan 7 kişi etkilendi.
Barbaros Mahallesi'nde içme suyu alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi üzerine çevreye gaz sızdı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak sokağı boşalttı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu gaz sızıntısı engellendi.
Sızan gazdan etkilenen 7 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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