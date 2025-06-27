Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili davaya devam edildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahalede bulundukları öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Mehmet Yaşar D. katıldı, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ebubekir Semih Y, yıllardır haksız yere yargılandığını ileri sürerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Nedim B, davadan dolayı görevinden ihraç edilme riski taşıdığını belirterek beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Yaşar D. ise Amerika ve Kanada'daki iki internet sitesinde davanın iddianamesi ile dosyadakilerin kimlik bilgileri ile açık adreslerinin yer aldığını, sitelerden talep üzerine yayını kaldırdığını, gerekli mercilere şikayet dilekçesi verdiğini ifade etti.