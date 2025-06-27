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        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin sanıkların yargılanması sürdü

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:53
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        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin sanıkların yargılanması sürdü
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K., O.Y., C.Y., T.Ö., S.S., C.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Ahmet Kara savunmasında, bilirkişi raporunu incelediğini, bazı analizlerin yetersiz olduğunu düşündüğünü ifade etti.

        Dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini isteyen Kara, "Binayla ilgili malzeme yetersizliğinden bahsedilemez. Vefat edenlerin sorumlusu ben değilim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Tutuksuz sanık A.K. ise inşa sürecine hiçbir şekilde dahil olmadığını öne sürerek, "Buranın yapımcısı biz değiliz, Ahmet Kara'dır. 60 yaşındayım, yapsam yaptım derim. Ancak bu işlerin hiçbirinde bulunmadım. İnşaatla alakalı herhangi bir yönetim toplantısı dahi yapılmadı." şeklinde konuştu.

        Diğer sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirtti.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Kara ve tutuksuz sanık A.K'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması, tutuksuz sanıklar C.K., C.Y., O.Y., S.S. ve T.Ö'nü ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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