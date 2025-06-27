Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin sanıkların yargılanması sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K., O.Y., C.Y., T.Ö., S.S., C.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ahmet Kara savunmasında, bilirkişi raporunu incelediğini, bazı analizlerin yetersiz olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini isteyen Kara, "Binayla ilgili malzeme yetersizliğinden bahsedilemez. Vefat edenlerin sorumlusu ben değilim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık A.K. ise inşa sürecine hiçbir şekilde dahil olmadığını öne sürerek, "Buranın yapımcısı biz değiliz, Ahmet Kara'dır. 60 yaşındayım, yapsam yaptım derim. Ancak bu işlerin hiçbirinde bulunmadım. İnşaatla alakalı herhangi bir yönetim toplantısı dahi yapılmadı." şeklinde konuştu.