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        Kahramanmaraş Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:

        Kahramanmaraş Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlamada yaptığı gösteriye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:19
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        Kahramanmaraş Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:
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        Kahramanmaraş Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlamada yaptığı gösteriye tepki gösterdi.

        Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Şampiyonluk kutlamaları sırasında yapılan ve kamuoyuna açık bir şekilde LGBT propagandası niteliği taşıyan gösteriyi esefle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu tür dayatmaların, özellikle kültür, sanat ve spor gibi geniş kitlelere hitap eden alanlar üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılması kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

        Sporun, milletin her kesimini bir araya getiren bir alan olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Son yıllarda spor organizasyonlarının, ideolojik ve toplumsal mühendislik çalışmalarına alet edilmeye çalışıldığına üzülerek şahit olmaktayız. LGBT propagandası adı altında yapılan bu tür eylemler, kadim medeniyetimizin temel taşı olan aile kurumuna zarar vermekte; çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Toplumsal değerlerimizle açıkça çelişen bu görüntülerin, milyonların izlediği kutlamalarda yer alması son derece üzüntü verici ve sorumsuzca bir tutumdur. Kahramanmaraş Aile Platformu olarak uyarıyoruz. Spor kulüpleri, siyasetten ve ideolojik dayatmalardan uzak durmalı, toplumun tamamını kucaklayan bir duruş sergilemelidir. Bu tür sapkınlıkların normalleştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Aile yapımıza ve ahlaki değerlerimize aykırı her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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