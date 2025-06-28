Kahramanmaraş'ta 16 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

İlçedeki termik santralde çalışan 16 işçi, iştahsızlık, halsizlik, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle Elbistan ve Afşin devlet hastanelerine başvurdu.

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