Kahramanmaraş'ta 16 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 16 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 16 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
İlçedeki termik santralde çalışan 16 işçi, iştahsızlık, halsizlik, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle Elbistan ve Afşin devlet hastanelerine başvurdu.
Tedavi altına alınan 16 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İçme suyu kaynağından şüphelenilmesi üzerine santraldeki diğer işçiler otobüslerle tahliye edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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