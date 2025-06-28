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        Kahramanmaraş'ta 16 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 16 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:04
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        Kahramanmaraş'ta 16 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 16 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        İlçedeki termik santralde çalışan 16 işçi, iştahsızlık, halsizlik, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle Elbistan ve Afşin devlet hastanelerine başvurdu.

        Tedavi altına alınan 16 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İçme suyu kaynağından şüphelenilmesi üzerine santraldeki diğer işçiler otobüslerle tahliye edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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