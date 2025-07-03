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        Kahramanmaraş'ta spor okulları düzenlenen törenle açıldı

        Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:36
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        Kahramanmaraş'ta spor okulları düzenlenen törenle açıldı
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        Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışları gerçekleştirildi.

        Batıpark Güreş Sahası'nda düzenlenen açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, programda yaptığı konuşmada, yaz spor okullarının ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaz aylarında serbest zamanı, en iyi şekilde değerlendirmesi için uzman antrenörler nezaretinde aynı anda birçok branşta hizmet verecek şekilde planlandığını söyledi.

        Özdemir, sporun her yaş grubuna ulaşmasını istediklerini ve spor ile iç içe bir yaşam tarzı geliştirmesini istediklerini aktardı.

        Programda sporcular tarafından boks, voleybol, eskrim ve jimnastik gösterileri sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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