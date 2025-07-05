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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:26
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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        H.İ.K. (22) idaresindeki 46 KP 475 plakalı otomobil, Hacı Mustafa Mahallesi'nde Malik Ejder Köprüsü'nde A.Y. (46) yönetimindeki 46 AID 942 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Musa K. (15), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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