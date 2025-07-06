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        Kahramanmaraş'ta serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 06.07.2025 - 20:51
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        Kahramanmaraş'ta serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
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        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Köşürge Mahallesi'ndeki Körsulu Deresi'ne gelen Özkan Çam, serinlemek için suya girdi.

        Çocuğun gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özkan Çam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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