Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde (KİÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 260 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan, törendeki konuşmasında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavisi süren yaralı askerlere de acil şifa diledi.

Mezun öğrencileri kutlayan Bakan, "Üniversite hayatınız boyunca gösterdiğiniz emek ve azmin bir sonucu olarak bugün mezun oluyorsunuz. Elbette bu bir son değil, hayat yolculuğunuzun yeni bir safhasıdır. Sizlerden ricam aldığınız eğitimi, mesleki bilgi ve becerilerinizi insanlığa, milletimize ve bu topraklara hizmet etmek için kullanın. Ahlaki ve etik değerlere, hukuka, hakkaniyete bağlı kalın. Ve unutmayın, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Hep birlikte aynı acıyı yüreğimizde hissediyoruz." dedi.