Kahramanmaraş'ta iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.
Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanın dış cephe onarımı sırasında, 4. kat seviyesinde çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 3 işçi düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İşçilerden 52 yaşındaki Bilal Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus A. ve İrfan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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