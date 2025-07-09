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        Kahramanmaraş'ta iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:55
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        Kahramanmaraş'ta iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

        Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanın dış cephe onarımı sırasında, 4. kat seviyesinde çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 3 işçi düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İşçilerden 52 yaşındaki Bilal Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus A. ve İrfan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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