GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Yaralılardan Yunus Arıkmert, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

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