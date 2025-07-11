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        Kahramanmaraş'ta 5 bin kişiye aşure ikram edildi

        Kahramanmaraş'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:17
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        Kahramanmaraş'ta 5 bin kişiye aşure ikram edildi
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        Kahramanmaraş'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Abdülhamid Han Camisi bahçesinde kurulan stantta büyükşehir belediyesince 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

        Standı ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman vatandaşlara aşure ikram etti.

        Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayının İslam dünyası için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

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