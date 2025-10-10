Habertürk
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 21:08 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:08
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

        Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

