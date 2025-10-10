Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
