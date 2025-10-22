GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eski eşi ile eski eşinin annesini öldürüp üvey kızını yaralayan kişi intihar etti

F.F.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yapılan kontrolde G.G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan F.F.G. ve E.G'yi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Hakan Y, önce eski eşini, ardından Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi G.G. (62) ve aynı evde yaşayan üvey kızı E.G'yi (19) silahla yaraladı.

Hakan Y, Ballıca Mahallesi'ndeki eski eşi F.F.G. (37) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ile eski eşinin annesini öldüren, üvey kızını yaralayan zanlı intihar etti.

