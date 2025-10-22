Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eski eşi ile eski eşinin annesini öldürüp üvey kızını yaralayan kişi intihar etti

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ile eski eşinin annesini öldüren, üvey kızını yaralayan zanlı intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:01
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eski eşi ile eski eşinin annesini öldürüp üvey kızını yaralayan kişi intihar etti
        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ile eski eşinin annesini öldüren, üvey kızını yaralayan zanlı intihar etti.

        Hakan Y, Ballıca Mahallesi'ndeki eski eşi F.F.G. (37) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Hakan Y, önce eski eşini, ardından Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan eski eşinin annesi G.G. (62) ve aynı evde yaşayan üvey kızı E.G'yi (19) silahla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde G.G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan F.F.G. ve E.G'yi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        F.F.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan zanlı, Onikişubat ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parkta yanında bulundurduğu silahla intihar etti.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

