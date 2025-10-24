Kahramanmaraş'ta eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesinin cenazeleri defnedildi

Anne ve kızın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Fatma Funda Görkem (37) ve annesi Gülistan Görkem'in (69) cenazeleri, yakınları tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak Ferhuş Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, eski kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın ile annesinin cenazeleri toprağa verildi.

