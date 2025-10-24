Habertürk
        Kahramanmaraş Haberleri

        Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası yarın başlayacak

        Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, yarın Kahramanmaraş'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:37
        Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası yarın başlayacak
        Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, yarın Kahramanmaraş'ta başlayacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu, Dünya Güreş Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası ile ilk kez gerçekleştirilecek Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası, 25-26 Ekim tarihlerinde Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda yapılacak.

        Organizasyonun basın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, geleneksel güreşi uluslararası düzeye taşımak için çalıştıklarını belirtti. Tüm sporculara başarılar dileyen Türkiş, şunları kaydetti:

        "Şükürler olsun bugün arzu ettiğimiz en büyük hedefin ilk adımına atmış oluyoruz. Bu organizasyonun yapılmasıyla, geleneksel Türk güreşinin en önemli dallarından biri olan karakucak, artık sadece Türkiye'de değil bütün dünyanın tanıdığı, bildiği bir güreş stili haline gelecektir."

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ise organizasyonun hem şehir hem de ülke açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti.

        Atalar, "Ata sporumuzun özünü, ruhunu ve asaletini dünyaya tanıtacak Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nın ilkini Kahramanmaraş'ta düzenliyoruz. Bu organizasyon, Uluslararası Güreş Federasyonu takvimine giren ilk karakucak şampiyonası olma özelliğini taşıyor. 'Ata sporunun kalbi anavatanda atacak.' mottosuyla düzenleyeceğimiz bu şampiyonada dostluk, mücadele ve kardeşliğin rüzgarını hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

        Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Romanya, Tacikistan, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Moğolistan, Litvanya, İran, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan ve Özbekistan'dan 130'u aşkın sporcu katılacak.

        Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası yarın, 1. Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası ise pazar günü gerçekleştirilecek.

