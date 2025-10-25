Kahramanmaraş'ta hamamda fenalaşan kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hamamda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hamamda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şekerdere Bulvarı üzerindeki tarihi Çukur Hamamı'na giden 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.
Hamam çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kasapkaraoğlan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.