Kahramanmaraş'ta hamamda fenalaşan kişi öldü

Hamam çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şekerdere Bulvarı üzerindeki tarihi Çukur Hamamı'na giden 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

