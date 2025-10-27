Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl, "kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından ise 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

