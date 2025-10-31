Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Tunç'un yarın, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Deprem Kaynaklı Davalarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantıya katılacağı bildirildi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

