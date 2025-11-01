Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Gökgedik Mahallesi kırsalında ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam'ın dün çalışma arkadaşlarıyla buluşma noktasına dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Andırın Belediyesi ekipleri ve çok sayıda vatandaşın da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

        Dron destekli havadan taramanın da yapıldığı bölgeye arama kurtarma köpekleri de sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk "UNESCO Edebiyat Şehri" oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk "UNESCO Edebiyat Şehri" oldu
        Bakan Tunç: Adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir
        Bakan Tunç: Adaletli bir sonuca ulaşmak gerekir
        Üniversite öğrencilerinin tasarladığı çocuk ve bebek kıyafetleri ihraç edil...
        Üniversite öğrencilerinin tasarladığı çocuk ve bebek kıyafetleri ihraç edil...
        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yar...
        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yar...
        Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davası sanığına verilen c...
        Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davası sanığına verilen c...
        Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
        Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti