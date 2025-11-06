Habertürk
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:11
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 29 Ekim - 4 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda 287 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda, 3 av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

