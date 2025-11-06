Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 29 Ekim - 4 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda 287 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 3 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
