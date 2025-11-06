Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 29 Ekim - 4 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda 287 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.