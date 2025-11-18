Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe ve çevresinde muhtelif zamanlarda örgütsel faaliyet kapsamında "tefecilik" suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Kahramanmaraş merkezli iki ilde, 30 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma sürüyor.

Yapılan aramalarda, 2 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, 29 kredi kartı, 21 cep telefonu, 12 pos cihazı, 13 senet, 18 çek, 750 bin Türk lirası, 600 dolar, 90 avro, 180 İngiliz sterlini, 160 İsviçre frangı, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 12 bellek kartı, 1 tablet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.