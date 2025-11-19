Habertürk
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 19.11.2025 - 13:25 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:25
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda iki adrese baskın düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

