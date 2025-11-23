Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 6 öğretmen ve 250 öğrencisini kaybeden okulda Öğretmenler Günü buruk karşılanıyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 250 öğrencisi ile 6 öğretmenini kaybeden Ayşe Gümüşer İlkokulu, Öğretmenler Günü'nü buruk karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 6 öğretmen ve 250 öğrencisini kaybeden okulda Öğretmenler Günü buruk karşılanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 250 öğrencisi ile 6 öğretmenini kaybeden Ayşe Gümüşer İlkokulu, Öğretmenler Günü'nü buruk karşılıyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şazibey Mahallesi, en fazla can kaybının yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. Mahallede bulunan Ayşe Gümüşer İlkokulu'nun 1407 öğrencisinden 250'si ile 6 öğretmeni yaşamını yitirdi.

        Okul Müdürü Murat Tüten, AA muhabirine, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin büyük bölümünün Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde oturduğunu söyledi.

        Depremde kaybettikleri öğretmen ve öğrencilerin acısının hala taze olduğunu belirten Tüten, "Okulumuzda 6 çalışma arkadaşımızı ve 250 öğrencimizi kaybettik. Depremden sonra tüm bayramlar olduğu gibi Öğretmenler Günü'müz de hep buruk geçiyor." dedi.

        - "Öğretmenler Günü'nde hiçbir hediye istemiyorum"

        Depremde 44 öğrencisinden 15'ini kaybeden sınıf öğretmeni Dilek Çubuk ise Öğretmenler Günü'nde hediye istemediğini söyledi.

        Çubuk, depremin ardından özel günlerin hep eksik kaldığını vurgulayarak, "6 Şubat depreminden sonra ne Anneler Günü ne de Babalar Günü'nü kutladık. Öğretmenler Günü de buruk geçti, hep eksikti. Öğretmenler Günü'nde hiçbir hediye istemiyorum. Öğrencilerimin ellerinden tutulsun, onlara fırsat verilsin, diğer akranlarından bir eksikleri olmasın." diye konuştu.

        Okulda, depremde kaybettikleri öğrencilerle aynı isme sahip ya da onlara benzeyen çocukları gördüğünde büyük bir burukluk yaşadığını söyleyen Çubuk, "Bir öğretmen olarak içimdeki çocuğu canlı tutup şimdiki öğrencilerime rehberlik etmeye, yüreklerine dokunmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        - "Ölüm soğuk bir kelime, çocuklara hiç yakışmıyor"

        Öğrencilerini kaybetmenin acısını anlatan Çubuk, şunları kaydetti:

        "15 öğrencim melek oldu. Konduramıyorsunuz. Ölüm soğuk bir kelime, çocuklara hiç yakışmıyor. Bu, bir öğretmenin yaşayabileceği çok kötü bir deneyimdi. Beş yetim ve öksüz kalan öğrencim var. Üçüyle eğitimimize devam ettik, dördüncü sınıfı birlikte bitirdik. Öğrencilerim şu an beşinci sınıfta. Çok büyük bir kayıp ve travma yaşadılar. Okulumuzun diğer sınıflarında da yetim ve öksüz çocuklarımız var. En büyük dileğim, onlara eğitimlerinde eksiksiz destek sağlanması ve burs imkanı sunulması."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Depremde 92 öğrencisini kaybeden öğretmen acı dolu süreci anlattı "Her 24 K...
        Depremde 92 öğrencisini kaybeden öğretmen acı dolu süreci anlattı "Her 24 K...
        Sosyal medyada gençlerin silahlı paylaşımı tepki çekti
        Sosyal medyada gençlerin silahlı paylaşımı tepki çekti
        Göksun'da sis etkili oldu
        Göksun'da sis etkili oldu
        Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel değerleri takılara işleniyor
        Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel değerleri takılara işleniyor
        Başkan Toptaş," Bu proje, Onikişubat'ın geleceğine yapılmış büyük bir yatır...
        Başkan Toptaş," Bu proje, Onikişubat'ın geleceğine yapılmış büyük bir yatır...
        75 yaşındaki usta, baba mesleğini sürdürüyor, el işçiliği koç boynuzu bıçak...
        75 yaşındaki usta, baba mesleğini sürdürüyor, el işçiliği koç boynuzu bıçak...