ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Yusuf Dikeç'in atıcılıktaki ustalığı ilkokul öğretmeninin de gözünden kaçmamış İZZET MAZI/SİNAN DORUK - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşındaki "ikonik" pozu ve elde ettiği dereceyle dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Yusuf Dikeç'in ilkokul öğretmeni Bayram Peltek, öğrencisinin çocukken de misket oyununda "attığını vurmasıyla" tanındığını, onun elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:09 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL