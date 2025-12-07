Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde, alt geçitlerde biriken suyu tahliye etmek için çalışmasını sürdürüyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.