        Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:24 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:24
        Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre olarak ölçüldü.

        Kar yağışı nedeniyle Göksun-Geben kara yolu ulaşıma kapanırken, Göksun-Pınarbaşı ve Göksun-Kahramanmaraş kara yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor.

        Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapıyor.

        Kar yağışının etkili olduğu kentte, insan ve araç trafiğinde azalma yaşandığı gözlemleniyor.

        Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalan 320 kişiyi bulundukları yerden tahliye ederek konteyner kente ve yurtlara yerleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentteki otogar ve hastanelerde çorba ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

