        Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

        Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:52 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:52
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor
        Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

        Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kara yolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

        Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Göksun-Geben kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma tamamen kapanırken, Göksun-Sarız kara yolunda ise ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.

        Öte yandan kent merkezinde bir vatandaşın polis aracı ile sivil aracın çarpıştığı kazayı kaydederken, freni tutmayan bir otomobilin kayarak duvara çarptığı anlar görüntülere yansıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

