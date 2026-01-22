Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor. Ekipler, Onikişubat'ta 43, Göksun'da 14, Nurhak'ta 2, Andırın'da 1, Çağlayancerit'te 1 olmak üzere 61 kırsal mahallede ve Göksun-Andırın bağlantı yolunda yol açma çalışmalarına devam ediyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.