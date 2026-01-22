Habertürk
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

        Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:29
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.

        Ekipler, Onikişubat'ta 43, Göksun'da 14, Nurhak'ta 2, Andırın'da 1, Çağlayancerit'te 1 olmak üzere 61 kırsal mahallede ve Göksun-Andırın bağlantı yolunda yol açma çalışmalarına devam ediyor.​​​​​​​

