Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

