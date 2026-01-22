Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        KSÜ Rektörlüğünden hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı olaya ilişkin açıklama

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü, 2021 yılında üniversite hastanesinde bir hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        KSÜ Rektörlüğünden hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı olaya ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü, 2021 yılında üniversite hastanesinde bir hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "üniversite hastanesinde bir hemşirenin bir bebeğe yönelik şiddet uyguladığı ve bu durumun kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığı"na dair haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

        Söz konusu olayın, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Konuya ilişkin süreç şu şekilde yürütülmüştür. 7 Haziran 2021 tarihinde, bebek Deniz Esin Bozoklar'ın sol üst bacağında kırık tespit edilmiş ve durum derhal tutanak altına alınmıştır. Aynı gün yapılan incelemeler sonucunda, Başhemşirelik tarafından hazırlanan dilekçe ile söz konusu yaralanmaya hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Başhekimliğimizin talebi ve Rektörlük makamının oluru ile soruşturmanın selameti açısından ilgili şahıs 7 Haziran 2021 tarihinde derhal görevden uzaklaştırılarak açığa alınmıştır. Konuyla ilgili 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kapsamlı bir disiplin soruşturması yürütülmüş, soruşturma sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, Üniversitemiz Rektörlüğünün uygun görüşüyle ilgili hemşirenin sözleşmesi 19 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla feshedilerek kurumumuzla ilişiği kesilmiştir.

        En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği kurumumuzun en temel önceliğidir. Yaşanan bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, Deniz Esin bebeğimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi yineleriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kamudaki engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan perso...
        Kahramanmaraş'ta kamudaki engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan perso...
        5 günlük Deniz, hemşire şiddeti sonucu engelli kalmış Hemşirenin 5 günlük b...
        5 günlük Deniz, hemşire şiddeti sonucu engelli kalmış Hemşirenin 5 günlük b...
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş'ta 61 yol ulaşıma kapandı
        Kahramanmaraş'ta 61 yol ulaşıma kapandı
        Başkan Görgel: "Tüm ekiplerimizle sahadayız"
        Başkan Görgel: "Tüm ekiplerimizle sahadayız"