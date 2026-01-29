Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mağaralı Mahallesi 43012 Sokak'ta atık su parseli çalışmaları kapsamında yapılan kazı sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından borudan sızan gazın alev alması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve doğal gaz acil ekibi bölgeye sevk edildi. Boru hattındaki yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

