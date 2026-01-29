Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta şehit çocukları için doğum günü programı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta, şehit çocukları için 3. Geleneksel Şehit Çocukları Doğum Günü Kutlama Programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:02
        Kahramanmaraş'ta şehit çocukları için doğum günü programı düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta, şehit çocukları için 3. Geleneksel Şehit Çocukları Doğum Günü Kutlama Programı düzenlendi.

        Kahramanmaraş Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa şehit çocukları ve aileleri katıldı.

        Programda şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Mükerrem Ünlüer, çocukların doğum günlerini kutlayarak, sohbet etti.

        Etkinlikte ailelerle de bir araya gelen Ünlüer, şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu ifade etti.

        Vali Ünlüer, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

        "Bugün şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına toplu bir doğum günü programı düzenliyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz, komutanlarımız ve emniyet müdürümüzle birlikte çocuklarımızla bir aradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Programa, Vali Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ile şehit çocukları ve aileleri katıldı.

        Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği program, doğum günü pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

