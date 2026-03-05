Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Mağaralı Mahallesi 43081. Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Tuncay Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zengin'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

