Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.



Mağaralı Mahallesi 43081. Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Tuncay Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Zengin'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

