Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtırdıkları banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkta kullandıranlara yönelik Kahramanmaraş ve Adana'daki operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
