        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        

        Kahramanmaraş merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtırdıkları banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkta kullandıranlara yönelik Kahramanmaraş ve Adana'daki operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

