Muhasebeciliği bırakan kadın girişimci, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan kadın girişimci Asiye Sağır, muhasebeciliği bıraktıktan sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurduğu küçükbaş hayvan çiftliğinde 3 yılda 103 koyundan oluşan sürüsünü 800 başa çıkardı.



Bir dönem Kayseri'de muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Sağır, memleketinde satın aldığı 55 dekarlık arazide hayvancılık yapmak için 2021 yılında TKDK'ye proje başvurusunda bulundu.



Projesi kabul edilen Sağır, yaklaşık 1 milyon 440 bin liralık yatırımın 607 bin lirasını hibe olarak aldı. Bu destekle Avrupa Birliği ve halk sağlığı kriterlerine uygun, 3 bin 800 metrekare kapalı alana sahip, iki yem deposu ve gübre çukuru bulunan bir ahır kurdu.



Sağır, 2022 yılında 103 koyunla başladığı üretim yolculuğunda 3 yıl içinde sürüsünü yaklaşık 800 başa çıkarmayı başardı. Çiftliğinde 4 kişiye de istihdam sağlayan Sağır, geçimini damızlık ve kurbanlık koyun satışından elde ediyor.



- "Dünyadaki en güzel şey üretmektir"



Asiye Sağır, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana hayvancılığa ilgi duyduğunu söyledi.



Kayseri'de muhasebecilik yaptığını ancak bu mesleği sevmediğini belirten Sağır, eşinin desteğiyle memleketine dönerek hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.



Hayvancılığı çocukluğundan beri çok sevdiğini vurgulayan Sağır, şunları kaydetti:



"Kendi imkanlarımızla yapamayacağımız bir yatırımı yüzde 75 hibe desteğiyle hayata geçirdik. İlk olarak 103 koyunla üretime başladık, şu an 800'e yakın koyunumuz var. Dünyadaki en güzel şey üretmek ve çalışmak. İnsanın kendi parasını kazanması kadar değerli bir şey yok."



Kadın ve genç girişimcilere üretimden kopmamaları tavsiyesinde bulunan Sağır, hayvancılığın zor ancak sevildiğinde kazancı olan bir meslek olduğunu dile getirdi.



Sağır, ilk zamanlarda çevresinden eleştiriler aldığını ancak eşinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, üretmeye devam ettiğini anlattı.



Çiftliğin otomatik sistemlerle donatıldığını ifade eden Sağır, tesisin AB standartlarına uygun şekilde kurulduğunu aktardı.



Kuzulama döneminin başladığını ve verimli bir sezon geçirdiklerini kaydeden Sağır, çiftlikte yetiştirilen Sivas kangal ve Arap cinsi koyunları damızlık ve kurbanlık olarak sattıklarını sözlerine ekledi.

