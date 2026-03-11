Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

