Kahramanmaraş'ta halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi. Boğaziçi Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalecilik yapan Selahittin Atlı (48), topun kendisine çarpmasının ardından fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​Atlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

