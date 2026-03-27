        Kahramanmaraş'ta halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Boğaziçi Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalecilik yapan Selahittin Atlı (48), topun kendisine çarpmasının ardından fenalaşarak yere yığıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​Atlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kişi helikopterle h...
        Bacağı kırılan dağcı ile arkadaşları, askeri helikopterle kurtarıldı
        Halı sahada yürek yakan ölüm: Kaleci top darbesi sonrası hayatını kaybetti
        Halı sahada oynarken göğsüne top isabet edince kalbi durdu, hastanede kurta...
        Kahramanmaraş'ta binada yangın paniği
        Kahramanmaraş'ın barajları doldu taştı Etkili olan kar ve yağmur sonrası ke...
